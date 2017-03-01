لبنان: هدوء في مخيم عين الحلوة وإضراب في مدينة صيدا

بيروت- د ب أ- يشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان حالة من الهدوء بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار فيه، في حين تشهد مدينة صيدا إضراباً عاماً وإقفالاً لمرافقها العامة رفضا للاقتتال الفلسطيني الفلسطيني.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية الأربعاء أن “مخيم عين الحلوة شهد ليلة من الهدوء التام، ولم يسجل أي خرق لاتفاق وقف اطلاق النار ..”.

وأضافت الوكالة أن مدينة صيدا تشهد اليوم (الاربعاء) إضرابا عاما وإقفالا لمرافقها ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية، تلبية لدعوة اللقاء التشاوري الذي عقد في بلدية صيدا عصر أمس الثلاثاء، رفضا للاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني، ولوقف النزف الحاصل داخل المخيم.

وأعلن المدير العام لوكالة “الأونروا” حكم شهوان، بحسب الوكالة، استمرار إقفال المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية التابعة للوكالة في المخيم، وإقفال المؤسسات التربوية في منطقة صيدا.

وكانت الاشتباكات بدأت في المخيم مطلع الأسبوع بين عناصر من حركة فتح وآخرين من مجموعات متشددة. واتفقت الفصائل والقوى الفلسطينية على الالتزام بوقف إطلاق النار بعد اجتماع عقد الثلاثاء في سفارة دولة فلسطين في بيروت.