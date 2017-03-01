سيدة تحرق ابنتها القاصر وتلقى بجنينها في بالوعة بالجزائر

الجزائر ـ قتلت سيدة جزائرية ابنتها القاصر 16 عاما خنقًا وحرقًا، والقت بجنينها في بالوعة ثم انتقلت لمنزل الجيران لشرب القهوة معهم .

واعترفت المتهمة أثناء محاكمتها بقاعة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، شرق الجزائر، بتفاصيل الواقعة قائلة ” أنها قتلت ابنتها خنقًا بواسطة خمار بعدما قتلتها أجهزت على أحشائها فقطعتها، وأخرجت الجنين منه، وألقيت به في بالوعة بحديقة المنزل وألقيت عليه الماء حتى تخفى آثاره” مضيفة أنها: “أضرمت النار في جسدها، ولطمس آثار الجريمة، قمت بتنظيف المكان، وانتقلت بعدها لبيت الجيران لأشرب القهوة معهم، وبعد عودتي ادعيت وقوع جريمة في البيت وأن ابنتي راحت ضحية لها”.

وأشارت المتهمة إلى أنها ذهبت بصحبة ابنتهاالضحية، قبل وقوع الجريمة، إلى الطبيبة النسائية لإجراء عملية إجهاض لها، إلا أن الطبيبة رفضت لأن الجنين كان في الشهر السابع، وإجهاضه في هذه الحالة مخالف للقانون ما دفعها لارتكاب جريمتها .