الكرملين: ننتظر بصبر إجراء سياسي أمريكي يتعلق بروسيا

موسكو - رويترز – قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إن الكرملين سينتظر بصبر إجراء سياسي من الولايات المتحدة يمكن بموجبه فهم مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف “سمعنا تصريحات مختلفة من الرئيس (دونالد) ترامب.”

وتابع “سنصبر وننتظر أفعالاً تلي التصريحات بشكل يسمح لنا فهم… رؤى العلاقات الثنائية.”

وجاء تعليق بيسكوف بعد خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس الثلاثاء. ولم يذكر ترامب روسيا بالاسم خلال الخطاب لكن في إشارة محتملة إلى سعيه لعلاقات دافئة مع موسكو قال “أمريكا ترحب بوجود أصدقاء جدد وإقامة شراكات جديدة حيث تتحالف المصالح المشتركة.”