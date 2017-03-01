تأجيل عرض الموسم الجديد من “أراب غوت تالنت”

بيروت ـ أعلن الإعلامي علي جابر تأجيل عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج “أراب غوت تالنت“، تقديرًا للظروف السيئة التي تمر بها الفنانة نجوى كرم بعد وفاة شقيقها الثلاثاء.

وكتب علي جابر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “تم تأجيل عرض الحلقة الأولى من برنامج “أراب غوت تالنت” إلى الأسبوع المقبل، احترامًا لشعور العزيزة نجوى كرم وعائلتها، رحم الله فقيدهم”.

وكان من المنتظر، أن تشهد فضائية mbc مساء السبت 4 مارس/ آذار المقبل، انطلاق الموسم الخامس من برنامج المواهب “أراب غوت تالنت”

يذكر أن نقولا كرم شقيق الفنانة اللبنانية نجوى كرم توفي صباح الثلاثاء بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.