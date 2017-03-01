وزير الخارجية التركي: لن ننسى دعم إيران ووقوفها إلى جانبنا

طهران – د ب أ – وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو علاقات بلاده مع إيران بالأخوية، وقال إن أنقرة لن تنسى دعم إيران لها.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بثتها الأربعاء :”لن ننسى دعم إيران ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعباً في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو الماضي”.

وأضاف :”لإيران وتركيا وجهات نظر مشتركة ومتقاربة في الكثير من القضايا، والبلدين يحتاجان إلى المزيد من التشاور والحوار لترسيخ العلاقات وللحيلولة دون أي سوء فهم”.

وأضاف :”هناك قواسم مشتركة كثيرة بين إيران وتركيا، والتعاون القائم بين الشعبين الإيراني والتركي ساهم في تطوير العلاقات الأخوية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال مؤخراً، إن تركيا “جارة ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل”. وقال :”يبدو أن ذاكرة أصدقائنا ضعيفة، فهم يتّهمون الجمهورية الإسلامية بالطائفية وكأنهم تناسوا موقفنا في ليلة حدوث الانقلاب العسكري الأخير وكيف أننا بقينا نتابع الأوضاع حتى الصباح رغم أنها ليست حكومة شيعية”.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت مؤخراً السفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين للاحتجاج على “التصريحات غير البناءة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو”.

وكان أردوغان قال خلال زيارة للبحرين إن “إيران تسعى لتقسيم العراق وسوريا وتتصرف من منطلقات قومية”، فيما قال جاويش أوغلو إن “الدور الإيراني في المنطقة، يزعزع الاستقرار، خاصة وأن طهران تسعى لنشر التشيّع في سوريا والعراق”.