يوفنتوس يجهز أموال الصفقة الكبرى

لندن ـ ذكرت تقارير صحافية، أن يوفنتوس، يُجهِّز استثمارات أموال بيع لاعبيه سيموني زازا، وكينجسلي كومان، من أجل شراء أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال، الصيف المقبل.

كومان، وزازا يلعبان لبايرن ميونيخ، وفالنسيا على الترتيب، على سبيل الإعارة، وفي حال بيعهما بشكل نهائي، الصيف المقبل، سيجني البيانكونيري 40 مليون يورو تقريبًا.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن يوفنتوس، سيستثمر هذا المبلغ، في شراء سانشيز (28 عامًا)، الذي طالما ارتبط بالانتقال إلى البيانكونيري.

ويحتل سانشيز، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بـ17 هدفًا بالتساوي مع هاري كين، وروميلو لوكاكو، مهاجي توتنهام، وإيفرتون، كما صنع الدولي التشيلي 8 أهداف مع الجانرز.

وبالرغم من تألق سانشيز مع الجانرز، إلا أنه في طريقه للرحيل بعد عدم تجديد عقده، الذي ينتهي في 2018، لشعوره بالإحباط لفشل فريقه بشكل كبير، هذا الموسم.