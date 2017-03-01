نجم ريال مدريد يربط مصيره برحيل إيسكو أو رودريجيز

مدريد ـ يرغب نجم ريال مدريد الشاب ماركو أسينسيو، في تأجيل حسم مستقبله مع الفريق الملكي، للصيف المقبل، بعدما بات هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية.

وقال موقع “okdiario” الإسباني، في تقرير له اليوم الأربعاء، إن أسينسيو، 21 عامًا، بات مطلوبًا من أندية إيطالية، وألمانية، وإنجليزية، لكن اللاعب يريد تأجيل مناقشة العروض، للصيف المقبل.

وأضاف الموقع: “بعد عودة اللاعبين من الإصابات، تقلصت فرصة أسينسيو في المشاركة، حيث لم يشارك خلال شهر فبراير/شباط الماضي، دقيقة واحدة”.

وأشار الموقع، إلى أن “اللاعب جلس على مقاعد البدلاء، أمام إسبانيول، وتم استبعاده من القائمة خلال مباريات أوساسونا، وفالنسيا، وفياريال بالليجا، كما خرج من قائمة الفرق لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا”.

ولفت الموقع “مع تعافي جاريث بيل من الإصابة، والاعتماد على خاميس رودريجيز أكثر من ذي قبل، إضافة إلى أيسكو، الذي يثبت أنه يستحق اللعب أكثر، بات من الصعب منح اللاعب الشاب الفرصة”.

وواصل: “زيدان من المستحيل أن يرضي جميع لاعبيه، فهو يمتلك 24 لاعبًا ويلعب بـ11 فقط، ومع ذلك، فإن المدرب الفرنسي، هو أكثر من راض عن الشاب الإسباني، الذي أثبت أنه لاعب كبير مع كل فرصة تأتيه للعب”.

وأكمل: “عدد من الفرق الأوروبية، طرقت بالفعل باب أسينسيو، إلا أن اللاعب يريد التركيز على عمله في ريال مدريد، حتى الصيف المقبل”.

وأتم: “الصيف المقبل قد يشهد رحيل خاميس، أو إيسكو، وهو ما قد يعطي صاحب الـ21 عامًا خطوة أو خطوتين للأمام مع ريال مدريد، وبالتالي هو يريد الانتظار حتى الصيف، حتى تتضح الصورة”.