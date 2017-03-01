الجيش السوري يسيطر على مثلث تدمر ويقترب من قلعتها

دمشق - د ب أ – حقق الجيش السوري تقدماً مهما باتجاه السيطرة على مدينة تدمر الاثرية في ريف حمص الشرقي الاربعاء .

وقال مصدر عسكري سوري، إن الجيش السوري والقوات الرديفة سيطرت اليوم على مثلث تدمر والذي يبعد كيلومترين عن المدينة كما تقدمت مجموعة الاقتحام الاولى باتجاه قلعة تدمر وسط انهيار كبير لمسلحي تنيظم الدولة الإسلامية (داعش) .

وأضاف المصدر أن ” مسألة السيطرة على المدينة ودخولها أصبحت مسألة وقت بعد أن باتت مكشوفة أمام الجيش السوري ، وبالسيطرة على القلعة تعتبر المدينة ساقطة نارياً”.