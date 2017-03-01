الرئيس الروسي يعترف بأن نظام مكافحة المنشطات في بلاده “لم ينجح”

موسكو - د ب أ – اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، بأن نظام مكافحة استخدام المنشطات بين الرياضيين في بلاده “لم ينجح” ، وذلك خلال تواجده بمدينة كراسنويارسك الواقعة شرق سيبيريا.

وأضاف بوتين في اجتماع ، عقد ضمن التحضيرات لدورة الألعاب العالمية الجامعية لعام 2019 ، “هذا هو خطأنا ، وعلينا أن نقول هذا بشكل مباشر ونعترف به.”

وقال في التصريحات التي نشرها موقع الكرملين على الإنترنت ، إنه كان يعتمد على المحققين الفيدراليين “في الكشف عن كل المتورطين في هذا الأمر”.

ونفى بوتين من جديد الادعاءات التي تشير إلى تورط مسؤولين روس في انتشار استخدام المواد المنشطة ، وأكد قائلاً “في روسيا لم يكن هناك نظام ممنهج من الدولة يدعم المنشطات ، ولن يكون.”