أبو الغيط : محاولات الالتفاف على حل الدولتين مضيعة للوقت

القاهرة - الأناضول – قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن “أية محاولات للالتفاف على حل الدولتين لن تُفضي سوى لإضاعة الوقت”، وأن “الدول العربية لا تعترف بغير هذا الحل كصيغة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية الأربعاء عقب لقائه بالقاهرة مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، تطرق خلاله الجانبان إلى الأوضاع في المنطقة.

وأكد أبو الغيط على أن مُبادرة السلام العربية ما زالت تُمثل الأساس في الموقف العربي، وأن المحاولات الرامية لتجزئة الخطوات الواردة في المُبادرة أو عكس ترتيبها سوف تصطدم بموقف عربي صلب وموحد.

ومبادرة السلام العربية، اعتمدتها الجامعة العربية بقمة بيروت 2002، وتنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من الجولان السورية، والأراضي المحتلة جنوبي لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وتمسكت الإدارة الأمريكية السابقة بحل الدولتين، واعتبرت مع الشركاء الآخرين في اللجنة الرباعية أنه الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

غير أنه منتصف شباط/فبراير الجاري، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التخلي عن خيار حل الدولتين، وإقامة دولة واحدة تستوعب الفلسطينيين والإسرائيليين.

وحسب البيان فإن المبعوث الروسي استعرض مُجمل المواقف الروسية حيال التطورات الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بمُحادثات جنيف 4 الخاصة بسوريا.