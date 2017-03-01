القوات العراقية تواجه مقاومة “شرسة” في جنوب غربي مدينة الموصل

الموصل – أ ف ب – تواجه القوات العراقية مقاومة شرسة في المعارك التي تخوضها في الموصل ضد تنظيم الدولة الاسلامية، في جنوب غرب المدينة، حسبما اعلن ضابط عراقي رفيع الاربعاء.

وشنت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير، عملية لاستعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل، تمكنت خلالها من استعادة المطار والتقدم في عمق جانب الغربي من المدينة التي تعد اخر اكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وقال الفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوات مكافحة الارهاب في معركة الموصل، ان “بالنسبة لمنطقة (المأمون) مجمع شقق، تعتبر مهمة جداً للسيطرة على طريق بغداد والاحياء المحيطة بها”.

واضاف ان “المقاومة عنيفة وشرسة لأنهم يدافعون عن هذا الخط، وهو في تقديرنا الخط الرئيسي بالنسبة لهم”.

وتعرضت منطقة المأمون الى اضرار كبيرة، فقد دمرت منازل والطرقات مليئة بالحفر بسبب انفجار الالغام بينما تراكم حطام السيارات فوق بعضها البعض.

وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من استعادة اغلب المناطق التي سيطر عليها الجهاديون بعد هجومهم الشرس في حزيران/يونيو 2014.

واطلقت القوات العراقية في 17 تشرين الاول/اكتوبر، عملية واسعة لاستعادة السيطرة على الموصل، وتمكنت قبل شهر من استعادة كامل الجانب الشرقي من المدينة .