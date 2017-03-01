“الجهاد الإسلامي” ترفض إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية دون “توافق وطني”

غزة - الأناضول – أعربت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الأربعاء، عن رفضها قرار الحكومة الفلسطينية، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة، دون “توافق وطني”.

وقال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي “نؤكد نحن في الجهاد الإسلامي في فلسطين، رفضنا إجراء الانتخابات البلدية دون توافق وطني”.

وتابع في بيان، “إن الأولوية تُعطى لاستعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي وتحقيق المصالحة التزاما بالإجماع الوطني”.

وقررت الحكومة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 أيار/مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة الخاضعة لسيطرة حركة “حماس″.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أمس، على موقعها الرسمي، إن الحكومة قررت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، لتعذر إجرائها في قطاع غزة.

واعتبر البطش قرار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة “تفرّداً بالقرار، الذي من شأنه أن يكرّس الانقسام”.

وأمس، اعتبرت “حماس″، قرار الحكومة الأخير المتعلق بالانتخابات “يكرّس الانقسام، ويضرب جهود المصالحة”.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو/أيار المقبل.

إلا أن حركة “حماس″ رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007.