مقتل 13 من قوات النظام في معارك ضد الفصائل المقاتلة في شرق دمشق

بيروت - أ ف ب – قتل 13 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري بينهم ضابط برتبة عميد في الساعات الـ24 الاخيرة، خلال الاشتباكات العنيفة ضد الفصائل المقاتلة على اطراف دمشق الشرقية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، “قتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام في المعارك ضد الفصائل المقاتلة في محيط حي برزة خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة”.

واوضح ان من بين القتلى “قائد عمليات حيي برزة والقابون وهو ضابط برتبة عميد”.

وبحسب المرصد، تتعرض بساتين حي برزة وحيا القابون وتشرين الاربعاء لقصف صاروخي كثيف من قوات النظام، تزامناً مع معارك عنيفة في منطقة البساتين وعلى اطراف الحيين الآخرين.

وبدأت قوات النظام منذ نحو اسبوعين هجوماً على احياء برزة والقابون وتشرين التي تحاصرها والواقعة تحت سيطرة فصائل مقاتلة واسلامية، بعد استقدامها تعزيزات عسكرية.

ويهدف الهجوم وفق عبد الرحمن الى “فصل حي برزة عن الحيين الاخرين ومنع انتقال المقاتلين بينهم، وكذلك الضغط على الفصائل الموجودة في القابون وتشرين لدفعها الى توقيع اتفاق مصالحة او المغادرة”.

ويعد برزة منطقة مصالحة منذ العام 2014 في حين تم التوصل في حيي تشرين والقابون الى اتفاق لوقف اطلاق في العام ذاته بحسب المرصد، من دون ان تدخلهما مؤسسات الدولة.

واحصى المرصد مقتل 16 مدنياً جراء قصف لقوات النظام على مقبرة خلال مراسم دفن في حي القابون في 17 شباط/فبراير، كما قتل سبعة مدنيون آخرون جراء غارات على برزة بعد ثلاثة ايام.