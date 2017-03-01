نواب البرلمان الصومالي يوافقون بالاجماع على تعيين حسن علي خيري رئيساً للوزراء

مقديشو - د ب أ- وافق أعضاء البرلمان الصومالي بالاجماع على تعيين رئيس الوزراء الجديد، حسن علي خيري، خلال جلستهم التي عقدت في مقديشو الأربعاء، طبقاً لما ذكرته إذاعة “شبيلي” الصومالية اليوم.

وقالت الاذاعة الصومالية إن أعضاء البرلمان الـ231، الذين حضروا الجلسة صوتوا لصالح تعيين رئيس الوزراء الجديد حسن علي خيري.

وأشاد الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فارماجو الذي افتتح رسمياً الجلسة الاولى من البرلمان الاتحادي بنواب البرلمان، بسبب التصويت بالثقة في رئيس الوزراء الجديد.

وأمام رئيس الوزراء الجديد مهلة 30 يوماً ابتداء من اليوم، لتشكيل حكومته الاولى، طبقاً لمصادر في المكتب الرئاسي.