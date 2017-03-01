هزيمة تنتظر تيريزا ماي في البرلمان البريطاني بسبب حقوق الأوروبيين في بريطانيا

لندن - د ب أ – تواجه الأربعاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، احتمالات تكبدها أول هزيمة تتعلق بمشروع قانون إطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يدعم مجلس اللوردات التابع للبرلمان إجراء تعديل على مشروع القانون لحماية حقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا.

وجاء في التعديل الذي طرحه حزب العمال المعارض في مجلس اللوردات، والذي يدعمه الديمقراطيون الليبراليون، أن على الحكومة ضمان أن يحتفظ المواطنون الأوروبيون في بريطانيا بحقوق الإقامة ويستمرون فى ذلك بمجرد بدء المفاوضات الرسمية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال الزعيم الديمقراطي الليبرالي تيم فارون على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قبل التصويت” اليوم سوف يدافع الديمقراطيون الليبراليون عن الأوروبيين الذين يعيشون ويعملون في انجلترا”.

كانت انجيلا سميث، زعيم حزب العمال في مجلس اللوردات قد اتهمت في وقت متأخر من الثلاثاء الحكومة باستخدام المواطنين الأوروبيين ” كأوراق مساومة” محذر من أن موقفها ” مخز ويمكن أن يكون له أثر سيئ على الاقتصاد والخدمات الرئيسية في انجلترا”.

وجاءت تحذيرات سميث رداً على خطاب أرسلته وزيرة الداخلية البريطاني آمبر رود لمجلس اللوردات، تطالب فيه التراجع عن المطالبة بالتعديل، وتتعهد بإعطاء المجلس فرصة للتصويت على وضع المواطنين الأوروبيين خلال مسودة تتعلق بالهجرة في وقت لاحق.

وكانت ماي قد تعهدت بإطلاق المادة 50 من مادة لشبونة، التي تضع قواعد إجراء مفاوضات خروج دولة من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية آذار/مارس الجاري.