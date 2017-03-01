برلين تطالب بحظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

برلين – د ب أ- طالبت الحكومة الألمانية بضرورة فرض حظر على استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء في العاصمة برلين: “سوف نفحص حالياً، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، كيف يمكننا تمهيد الطريق لعقوبات أخرى من الاتحاد الأوروبي ضد سوريا مرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية”.

وأعرب المتحدث عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الثلاثاء في الوصول إلى اتفاق بشأن مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة على سوريا بعد استخدام حق الفيتو من جانب روسيا والصين.

وأكد أن الموقف الألماني يظل متمثلاً في أنه لابد من حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بصفتها انتهاك للقانون الدولي.

يذكر أن كلاً من روسيا والصين استخدمتا أمس حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على سوريا بسبب الاتهامات المنسوبة إليها باستخدام أسلحة كيمياوية.

وحصلت هذه الوثيقة، خلال عملية التصويت حولها، على دعم تسعة أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينما صوتت ثلاث دول، بما في ذلك روسيا والصين، ضد مشروع القرار، وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت، حسبما أفادت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.