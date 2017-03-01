الاحتلال الاسرائيلي يهدم مبنى سكنياً ومنزلاً قيد الإنشاء في القدس الشرقية

القدس - الأناضول - هدمت البلدية الإسرائيلية، الأربعاء، مبنى سكنياً ومنزلاً قيد الإنشاء في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بداعي البناء غير المرخص.

وجرى الهدم بعد أن اقتحم طاقم من البلدية ترافقه جرافتان، تحت حراسة قوات من الشرطة، بلدة العيساوية في القدس الشرقية.

وقال محمد أبو الحمص، عضو لجنة المتابعة في العيساوية (أهلية)، إن البلدية هدمت مبنى سكنياً مكون من طابقين يملكه “خالد محمود” وكانت تسكنه 3 عائلات.

وأضاف “حاصرت القوات الإسرائيلية المنزل، وأجبرت السكان على الخروج منه، وألقت أثاثهم في الشارع تحت الأمطار قبل أن تهدم المبنى البالغة مساحته 400 متر مربع″.

وأشار أبو الحمص إلى أن الهدم تم “بداعي البناء غير المرخص علماً بأن صاحبه يدفع غرامة مالية باهظة فرضتها عليه البلدية”.

كما لفت إلى أن البلدية الإسرائيلية هدمت منزلاً قيد الإنشاء في موقع قريب لنفس السبب.

ولم يصدر بيان عن البلدية يوضح خلفية الهدم.

لكن السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية وأخرى أممية اشتكوا من تصاعد عمليات هدم المنازل في مدينة القدس الشرقية.

وكانت منظمة “عير عميم” ، التي تختص بشؤون القدس، قالت في تصريح صحافي نهاية الشهر الماضي، إن البلدية الإسرائيلية في القدس، “سجلت رقماً قياسياً في عمليات هدم المنازل في المدينة خلال عام 2016 وذلك بهدم 130 منزلاً، ما ترك مئات الأطفال بدون مأوى”.

وأضافت أنه ” منذ بداية العام 2017، تم هدم أكثر من 25 شقة سكنية”.

وأشارت إلى أن “هذا العدد يرتفع إلى 45 إذا تم شمل منشآت تم هدمها مثل محال تجارية وكراجات وأساسات منازل”.

ولا تشمل هذه الأرقام عمليتا اليوم.