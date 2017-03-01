وزير جزائري: ليس لدينا مصالح في ليبيا

الجزائر – الاناضول – قال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، الأربعاء، إن بلاده التي تقوم بوساطة منذ أشهر في ليبيا، “ليست لديها مصالح في هذا البلد بشكل جعلها دولة ذات مصداقية لدى جميع فرقاء الأزمة”.

وكان مساهل يتحدث في حوار مع الإذاعة الرسمية بشأن الأوضاع في المنطقة وتحركات بلاده لحل الأزمة في جارتها الشرقية.

وأضاف المسؤول الذي يدير ملف الوساطة “الجزائر تحظى باحترام ومصداقية لدى الأشقاء الليبيين لسببين رئيسيين”.

ويتمثل السبب الأول، وفق مساهل، في أن الجزائر “دولة قريبة وجارة، والأهم أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وهي الثقافة التي اكتسبتها منذ تاريخ الثورة التحريرية المجيدة (1954/1962)”.

أما السبب الثاني فهو أن “الجزائر ليست لديها أية مصالح في ليبيا، فهي لا تملك جالية كبيرة أو شركات هناك، وتقوم باستمرار بتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق الحدودية (الليبية)”.

ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفوداً رسمية وسياسية وعسكرية ليبية من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، مارتن كوبلر إلى جانب دول الجوار مثل تونس ومصر.

وأكد مساهل اليوم، معارضة بلاده “لتعدد المبادرات بشأن الأزمة الليبية لأنه كلما زادت المبادرات ابتعدنا عن الحل، وهناك اتفاق موجود (الصخيرات) يمكن تعديله أو تحسينه لكنه يشكل ركيزة لأي حل لأنه لو أُلغي لن تكون هناك شرعية للمؤسسات الناجمة عنه”.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، هي حكومتا الوفاق والإنقاذ في طرابلس، إضافة إلى الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، غير المعترف بها دوليا، في مدينة البيضاء .