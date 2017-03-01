المعارضة السورية تنسب للأمم المتحدة القول إن الحكومة مستعدة للحوار بشأن الانتقال

جنيف – رويترز – قالت المعارضة السورية الأربعاء، إن وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا أبلغها أن مفاوضي الحكومة مستعدون لبحث انتقال سياسي في محادثات السلام في جنيف.

وقال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة للصحافيين عقب الاجتماع مع دي ميستورا “سمعنا من السيد ستافان أن هناك وبسبب الضغط الروسي- وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية – قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعاً يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار.”

وأضاف أن الوفد الحكومي يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل مباشر وإن الحكومة تلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.