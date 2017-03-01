برلين: لا نخطط لتأسيس مراكز لاستقبال لاجئين في ليبيا

برلين – د ب أ – عارضت الحكومة الاتحادية الألمانية بشكل واضح أية أفكار حول تأسيس مراكز تجميع لاجئين في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الأربعاء بالعاصمة برلين: “لا نخطط حالياً لإنشاء أية مراكز هناك على الإطلاق”.

وشدد على ضرورة أن يحصل خبراء المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على إمكانية للوصول إلى مرافق في ليبيا من أجل تحقيق تعامل أفضل للأشخاص الذين يعيشون هناك، لافتاً إلى أن الظروف هناك تعد غالباً سيئة للغاية.

يذكر أن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني دعا لتأسيس مراكز لاستقبال لاجئين في ليبيا ووضع خطة لتنمية إفريقيا.

وقال السياسي الإيطالي المحافظ في تصريحات لمجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة الاثنين: “سيكون من السليم إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في ليبيا. على الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية مع ليبيا من أجل هذا الهدف”.

وفي الوقت نفسه، أكد تاجاني ضرورة توفير المتطلبات الأساسية لهذه المراكز، مثل توفير عدد كاف من الأدوية والأطباء، وقال: “لابد من توفير الوسائل التي تتيح لللاجئين العيش هناك بكرامة لعدة شهور أو أعوام. مراكز الاستقبال يجب ألا تصبح معسكرات اعتقال”.

وقبل سفر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر وتونس، أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشارية، مارتن شولتس، رفضه لإقامة مراكز استقبال لاجئين في شمال إفريقيا.

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة اليوم: “إزاحة استقبال اللاجئين على دول شمال إفريقيا أمر غير قابل للتنفيذ من وجهة نظري”.

ومن المنتظر أن تتطرق ميركل خلال زيارتها إلى القاهرة الخميس، إلى أزمة تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وبخاصة من ليبيا التي تعاني من صراعات وضعف في السيطرة على سواحلها في ظل تزايد نشاط عصابات تهريب البشر. وقد عبرت ميركل من قبل عن تأييدها لإبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقات لاجئين مع دول في شمال إفريقيا على غرار الاتفاقية المبرمة مع تركيا.

يشار إلى أن أغلب اللاجئين الذين يتوجهون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يبدؤون رحلتهم في الأساس من ليبيا.