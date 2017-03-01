مقتل قائد عمليات الجيش السوري في برزة والقابون خلال معارك بأطراف دمشق

القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين خلال الـ 24 ساعة الماضية في المعارك المستمرة بالأطراف الشرقية للعاصمة دمشق.

وقال المرصد في بيان الاربعاء، إن من ضمن القتلى ضابط برتبة عميد، وهو قائد عمليات برزة والقابون.

واشار المرصد إلى أن هناك معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف مقاتلي الفصائل الاسلامية المعارضة ، لافتاً إلى مقتل قيادي عسكري محلي في هيئة تحرير الشام.

وحسب المرصد ، أطلقت قوات النظام منذ صباح اليوم 18 صاروخاً على الأقل يعتقد أنها من نوع أرض – أرض ، على بساتين حي برزة ومناطق أخرى في حيي القابون وتشرين.