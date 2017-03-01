كوريا الشمالية تتوعد بمواصلة بناء قدراتها النووية ما لم تكف أمريكا عن سياستها العدائية

سول – د ب أ – قالت كوريا الشمالية الأربعاء، إنها سوف تواصل بناء قدراتها النووية إذا لم تكف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ما تصفه بيونج يانج عن سياسة العداء للإطاحة بنظامها الشيوعي .

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية الأربعاء، أن كوريا الشمالية وصفت قدراتها النووية بأنها تمثل جوهر وأساس الدفاع الذاتي لها ، كما انتقدت سول وواشنطن بسبب وصف تجربتها النووية الأخيرة بأنها استفزاز.

ونقلت يونهاب عن بيان لمتحدث باسم اللجنة الكورية الشمالية للسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ القول إن جميع الخطوات العسكرية التي اتخذتها جمهورية كوريات الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) على أرضها وفي أجوائها ومياهها هي ممارسة لحقها المنطقي في الدفاع الذاتي لمواجهة التهديدات النووية المستمرة والابتزاز من الولايات المتحدة وقواتها”.

كما جاء في البيان الذي نقلته الوكالة المركزية الكورية الشمالية الرسمية للأنباء أن المتحدث الذي لم يتم الكشف عن اسمه قد أنذر السلطات الكورية الجنوبية لوقف “التحركات السخيفة لوصف إجراءات الدفاع الذاتي التي تتخذها الجمهورية الكورية الديمقراطية الشعبية بأنها استفزاز ، والاهتمام بشؤونها الداخلية التى تكتنفها الفوضى.

كما أفادت يونهاب أن المتحدث قد وجه تهديداً مباشراً ضد الولايات المتحدة قائلاً إن كوريا الشمالية تطور أسلحة نووية ليس فقط لاستخدامها ضد الجنوب.