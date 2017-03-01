وزراء الخارجية العرب يبحثون الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن الثلاثاء القادم

القاهرة - د ب أ – يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في دورة عادية برئاسة الجزائر.

ويبحث الوزراء خلال الاجتماع عدداً من البنود في مقدمتها القضية الفلسطينية والموقف العربي ازاء التصريحات الامريكية المنافية لحل الدولتين والوضع في سوريا والقانون الاسرائيلي الذي أجاز الاستيلاء علي الاراضي الفلسطينية والبناء عليها إلى جانب مكافحة الاٍرهاب والأوضاع في ليبيا واليمن .

ومن المقرر ان يعقد المندوبون الدائمون اجتماعات تحضيرية الاحد والاثنين المقبلين تحضيراً للاجتماع الوزاري .

وكانت تونس قد ترأست الدورة الماضية لمدة عام منذ آذار/مارس الماضي .