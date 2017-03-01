إقالة محافظ بغداد رسميا من منصبه وفتح باب الترشح لخلافته الخميس

بغداد- الأناضول- قضت المحكمة الإدارية التابعة لوزارة العدل العراقية، الأربعاء، بقانونية إقالة مجلس محافظة بغداد للمحافظ علي التميمي.

وقال محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد للأناضول إن “المحكمة الإدارية قضت بقانونية ودستورية إقالة التميمي”.

وأضاف أن مجلس المحافظة سيعقد غداً الخميس، جلسة رسمية للإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب محافظ بغداد.

وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، صوت مجلس محافظة بغداد، على إقالة التميمي بعد جلسة الاستجواب التي تناولت سوء الإدارة والتجاوز على الصلاحيات.

وينتمي التميمي إلى كتلة الأحرار التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ومنذ نحو أكثر من عام، ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ”تقديم الفاسدين إلى القضاء، وملاحقة المسؤولين المتهمين بهدر المال العام، والهاربين إلى خارج البلاد”.