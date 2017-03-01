أردوغان يلتقي نظيريه الإيراني والتركمانستاني في إسلام أباد

إسلام أباد- الأناضول- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاربعاء، سلسلة لقاءات مع قادة وزعماء الدول المشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي التي بدأت فعالياتها في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وبدأ أردوغان لقاءاته الثنائية، باجتماع مغلق مع نظيره الإيراني حسن روحاني في فندق سيرينا، استمر لمدة ساعة.

وعقب مأدبة الغداء التي أقامها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف على شرف الضيوف، اجتمع أردوغان مع رئيس تركمانستان قربانكولي بردي محمدوف.

وجرى اللقاء المغلق في مقر رئاسة الوزراء الباكستانية، واستمر لمدة ساعة.

واختتمت أعمال قمة منظمة التعاون الاقتصادي، الأربعاء في إسلام أباد بتوافق المشاركين على إبداء إرادة مشتركة حول زيادة ممرات الطاقة والمواصلات متعددة الاتجاهات في منطقة أوراسيا.

وأقر زعماء وممثلو الدول العشر المشاركة في القمة “رؤية 2025″، التي قدموا من خلالها مسودة خارطة طريق من أجل زيادة التعاون والتكامل الإقليمي.

وشارك في القمة رؤساء دول وحكومات البلدان الـ10 الأعضاء في المنظمة وهي؛ أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، كما أرسلت الصين وروسيا مراقبين لحضور اجتماعات القمة.