متحدث باسم مجلس منبج: تركيا ومقاتلو معارضة يهاجمون فصائل تدعمها واشنطن

بيروت- رويترز- قال متحدث باسم مجلس منبج العسكري إن الجيش التركي وجماعات سورية مسلحة متحالفة معه هاجمت الأربعاء قرى تسيطر عليها فصائل تدعمها الولايات المتحدة قرب مدينة منبج في شمال سوريا.

ولم يرد تعقيب فوري من تركيا التي تشن حملة مع جماعات مسلحة سورية لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا. وقال شرفان درويش المتحدث باسم المجلس لرويترز إن الهجوم ركز على سلسلة من القرى التي يسيطر عليها المجلس وهو جزء من تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأبلغ درويش رويترز أن القرى تقع على بعد 27 كيلومترا غربي منبج. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذا الأسبوع إن منبج هي الهدف المقبل للحملة التركية في شمال سوريا.