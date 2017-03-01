مقتل 22 شخصاً خلال محاولة تنظيم الدولة فتح ثغرة شرقي الموصل

نينوى- الأناضول- قتل 22 شخصاً، 6 من القوات العراقية و16 من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، الأربعاء، خلال محاولة التنظيم فتح ثغرة في الجانب الشرقي من مدينة الموصل (شمال).

وقال المقدم تحسين العطواني، الضابط في الفرقة 16 بالجيش العراقي، للأناضول، إن الجيش صد هجوماً لتنظيم الدولة على منطقة الكبة، شرقي الموصل، (المحور الشمالي)، وأسفرت المواجهات عن مقتل 16 من “داعش” وخمسة من قوات الجيش، وأحد أفراد الحشد التركماني، الموالي للحكومة.

وأشار إلى أن الهجوم، انطلق من بعض الجيوب شمال شرقي المدينة، والتي لا تزال تحت سيطرة “داعش”، وهي قرى “الشيخ محمد”، “الجمالية”، و”مشروع ماء الأيسر”، واستخدم فيه سيارات مفخخة وأسلحة مختلفة.

وأوضح أن الاشتباكات استمرت نحو خمس ساعات، مشيراً إلى أنه بمثابة محاولة من جانب التنظيم “فتح ثغرة بالجانب الأيسر (شرق)، وتخفيف الضغط عن عناصره في الجانب الأيمن (الغربي) لكن الهجوم باء بالفشل”.

ومنذ 19 فبراير/ شباط الماضي، تشن القوات العراقية عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل، بعد أن أعلنت، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استعادة الجانب الشرقي للمدينة من “داعش”.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق مهمة في الجانب الغربي للموصل، أبرزها مطار المدينة ومعسكر الغزلاني، إضافة إلى أحياء وقرى.

والجانب الغربي من الموصل، أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة، حيث يبلغ 40% من مساحة المدينة، لكن كثافته السكانية أعلى، ويتسم بأزقته وشوارعه الضيقة؛ ما يجبر القوات العراقية على خوض حرب شوارع مع تنظيم الدولة “داعش”، ربما تحمل أخطارا على حياة المدنيين.