اتهام يهودي إسرائيلي اعتنق الاسلام بمحاولة الانضمام إلى مسلحي تنظيم الدولة في سوريا

القدس المحتلة- أ ف ب- قدم الادعاء الاسرائيلي الاربعاء لائحة اتهام ضد مهاجر يهودي قدم من بيلاروسيا بتهمة محاولة الانضمام إلى مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في سوريا، بحسب ما اعلنت مصادر امنية وقضائية.

و فالنتين مزلفسكي (39 عاما)، الذي قدم إلى إسرائيل عام 1996، هو أول يهودي إسرائيلي يتم اتهامه بمحاولة الانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت).

وبموجب لائحة الاتهام التي نشرتها وزارة العدل، فان مزلفسكي اعتقل في شباط/ فبراير الماضي، بعد اسابيع من محاولته الفاشلة التوجه الى تركيا، حيث خطط لعبور الحدود إلى سوريا للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية.

وكان الرجل اعتنق الاسلام في عام 2000، بينما كان يؤدي الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش الاسرائيلي بعد ان تعرف بسيدة عربية اسرائيلية مسلمة، تزوجها بعد ذلك، ورزق منها خمسة ابناء.

وقالت لائحة الاتهام إن الرجل اصبح مهتما مؤخرا بتنظيم الدولة الاسلامية واطلع على منشوراتها على الانترنت. ويتهم الرجل بالانضمام إلى منتديات تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية عبر شبكة الانترنت.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية حذرته في تموز/ يوليو 2016 من التورط في انشطة متعلقة بالتنظيم.

وتجاهل مزلفسكي التحذيرات، وتواصل على ما يبدو مع الجهاديين وخطط للتوجه الى سوريا للانضمام الى مقاتلي التنظيم، وبعدها خطط للتوجه الى سيناء، وفشلت كلا الخطتين.

ومنع الرجل في 16 من كانون الثاني/ يناير الماضي من الصعود على متن طائرة متوجهة الى تركيا مع تذكرة ذهاب فقط، واعتقل في شهر شباط/ فبراير الماضي.

ووجهت المحكمة المركزية في الناصرة الى مزلفسكي تهمة التواصل مع تنظيم الدولة الاسلامية، ومحاولة السفر الى دولة عدو، وعرقلة العدالة.

وكانت الدولة العبرية ادرجت تنظيم الدولة الاسلامية على لائحة المنظمات الارهابية في تشرين الاول/ اكتوبر 2015.

والقي القبض على العشرات من عرب اسرائيل بسبب صلات مزعومة مع تنظيم الدولة الاسلامية، ويعتقد الان ان هناك قرابة 50 عربيا اسرائيليا يقاتلون في صفوف التنظيم في سوريا والعراق.

ويقول جهاز الامن الداخلي ان تنظيم الدولة الاسلامية خلق انطباعا خاطئا ان الحياة تحت حكمه جيدة، وبأن الانضمام الى قواته القتالية سيكون عبارة عن “مغامرة دينية وعسكرية”.

ويرى الشين بيت ان مناصري التنظيم في اسرائيل يشكلون “تهديدا امنيا كبيرا”.