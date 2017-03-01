نقل محمد شرف للقصر العيني لإجراء جراحة عاجلة

القاهرة ـ قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين إنه يتم متابعة حالة الفنان محمد شرف لسرعة نقله من الإسكندرية لمستشفى القصر العيني لإجراء جراحة.

أشرف زكي قال إن ملف الحالة الصحية للفنان تم عرضه على الدكتور مجدي يعقوب والذي طمأنهم على الحالة، ومن المقرر أن يتم نقل الفنان وتركيب جهاز له لتنظيم ضربات القلب.

محمد شرف تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لمشاكل في القلب وعدم قدرته على التنفس.

الفنان المصري تعرض لجلطة في القلب عام 2008 وشكى وقتها من إهمال الفنانين له وعدم السؤال عليه.