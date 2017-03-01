براءة هاني شاكر ونادية مصطفى

القاهرة ـ قضت محكمة جنح مدينة نصر، ببراءة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، والمطربة نادية مصطفى، من تهمة البلاغ الكاذب والتزوير.

كان المطرب إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين الأسبق، أقام دعوى تزوير وبلاغا كاذبا ضد نقيب الموسيقيين هاني شاكر، والمطربة نادية مصطفى، وآخرين، بأنهم أذاعوا كذبا بوسائل الإعلام أن المطرب إيمان البحر درويش، مشطوب عضويته بالرغم من قرار وزير الثقافة، برفض شطب عضوية المدعي، وهو ما يعد بلاغًا كاذبًا وتزويرًا، إلا أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين.

يذكر أن الفنان هاني شاكر، تقدم باستقالته مؤخرًا من منصب نقيب المهن الموسيقية وذلك بعد تطاول البعض عليه وعلى عائلته وهو ما وصفه بأنه تطاول غير مبرر من قبل بعض الأشخاص.