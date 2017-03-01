سجن شقيقتين مغربيتين في إسبانيا بسبب فيديو اغتصاب رضيعة

مدريد ـ اعتقلت الشرطة الكاتالونية شقيقتين مغربيتين مقيمتين في بلدية فيلانوفا، بسبب نشرهما لفيديو يصوّر لحظة اغتصاب رضيعة في سنتها الأولى، بحسب صحيفة “البيريوديكو” الإسبانية.

وتعود أحداث الواقعة عندما ارسلت الشقيقتان الفيديو عبر تطبيق “واتس اب” إلى المجموعة الخاصة بآباء وأمهات وتلاميذ إحدى المدارس، فتقدَّم أحدهم بشكوى إلى الشرطة، باشرت بعدها تحقيقاتها لتحديد مصدر التسجيل.

ومن المقرر محاكمة الشقيقتين خلال الأيام المقبلة بتهمة حيازة وتوزيع وتسجيل مواد إباحية للأطفال، لكن الشرطة الإسبانية لم تتمكن من تحديد هوية الضحية أو الجاني في الفيديو.

فيما وصل التسجيل إلى المغرب أيضًا عن طريق “واتس اب” ومواقع التواصل الاجتماعي، أثار ردود فعل قوية وسط جمعيات المجتمع المدني، خاصة منظمة “ماتقيسش ولدي” (لا تلمس ابني) التي طالبت الشرطة المغربية بالتحقيق في الموضوع وإلحاق أشد العقوبة بالجاني الوحش، إلا أن تحريات الأمن توصلت إلى كون الفيديو لا علاقة له بالمغرب، وتم تصوير الواقعة المؤلمة في ألمانيا.

وطالبت المنظمة المعروفة في مجال حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي في المغرب، المواطنين بالتوقف عن نشر وتداول مثل تلك الفيديوهات، التي قد تشجع على اقتراف هذا النوع من الممارسات الشنيعة.