هذا مايعنيه حرف”اكس″ الذي يظهر على راحة يدك

لندن ـ تحمل خطوط يدك الكثير من المعاني والتفسيرات، و قد ترتبط تلك التفسيرات بشخصيتك أو بحياتك العاطفية أو المهنية.

أوضحت دراسة أجرتها إحدى جامعات موسكو أخيراً إلى أنّ ظهور الحرف X على راحة اليد قد يرتبط بمصير الشخص الذي تعود إليه.

فيما احتوت الدراسة على مليوني شخص وتبين أن الأشخاص الذين يظهر هذا الحرف على أيديهم يتولون غالباً منصباً إدارياً أو قيادياً أو يتمتعون بالشهرة والقوة وبشخصية جذابة وبالقدرة على تغيير حياتهم بسرعة.

واثبتت النتائج أنّ هذا الحرف يعني النجاح والثقة بالذات والشعور بالأمان وعدم القابلية للتعرض للخداع والكذب.