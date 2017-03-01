داعية مصري : النبي محمد ليس معصوماً من الخطأ ـ فيديو

القاهرة ـ قال الداعية المصري خالد الجندي تعليقا على سؤال متصلة، حول أن النبي محمد معصوم من الخطأ أم لا: النبي ليس معصوما، مضيفاً أن الأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ وأن هناك فرق بين الخطأ والذنب.

وأضاف الجندي في إحدي حلقات برنامجه “لعلهم يفقهون” الذي يعرض على قناة”dmc”المصرية أن الفرق بين الخطأ هو مخالفة الصواب ولايعصم منه أحد وهو وارد علي الأنبياء لأنهم بشر مثلنا .

وذكر الجندي أن الذنب هو مخالفة الواجب الرباني ومعصية الله وهو غير وارد على الأنبياء لأن الأنبياء معصومين من الذنب وهي صناعة مخصوصة لعلة مخصوصة بكيفية مخصوصة لغاية مخصوصة وهي صناعة ربانية.