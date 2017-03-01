استشهاد فلسطيني بإطلاق نار من مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية

الخليل ـ د ب أ ـ استشهد فلسطيني بعد أن اطلق مستوطن إسرائيلي النار عليه اليوم الأربعاء في الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إن الفلسطيني استشهد بإطلاق نار استهدفه بشكل مباشر داخل النقطة الاستيطانية “مزرعة مور” في جنوب الخليل.

وفي المقابل، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الفلسطيني هاجم مستوطنا بسكين، وأصابه بجروح طفيفة قبل أن يطلق عليه المستوطن نفسه النار مما أدى إلى استشهاده.

وترصد مصادر فلسطينية استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا ضمن موجة توتر مستمرة مع إسرائيل منذ تشرين أول/أكتوبر 2015 غالبيتهم بدعوى تنفيذهم عمليات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين.