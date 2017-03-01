راين زينك وزيراً لداخلية أمريكا إثر موافقة مجلس الشيوخ





واشنطن ـ الأناضول ـ أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، تعيين النائب الجمهوري “راين زينك” وزيراً للداخلية.

وحاز زينك على موافقة 68 عضواً، مقابل اعتراض 31، من أعضاء المجلس المائة.

وزينك (55 عاماً) هو نائب جمهوري عن ولاية “مونتانا” في الكونغرس منذ 2015، ورشحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتولي حقيبة الداخلية في 13 ديسمبر/كانون أول الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي زينك اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم.

ومنذ عام 1986، تدرج زينك في فرقة “SEAL” للقوات الخاصة، التابعة للبحرية الأمريكية، حتى تقاعد برتبة قائد عام 2008.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية في الولايات المتحدة تختلف عن نظيراتها في الدول الأخرى؛ فهي مسؤولة عن إدارة الأراضي الفيدرالية والموارد الطبيعية في البلاد وتشرف على خمس أراضي البلاد وما تحتويها من مصادر وثروات، بالإضافة إلى حماية الحياة البرية فيها.