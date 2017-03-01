مجموعة حقوقية توثق مقتل 459 لاجئا فلسطينيا جراء التعذيب في سجون “الأسد”

غازي عنتاب ـ الأناضول ـ وثّقت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، مقتل 459 لاجئا فلسطينيا في سوريا؛ جراء تعذيبهم داخل سجون النظام السوري.

وقالت المجموعة (حقوقية غير حكومية) في تقرير نشرته، مساء الأربعاء، اطلعت عليه الأناضول، إن فريق الرصد والتوثيق التابع لها “وثق حتى تاريخ اليوم، مقتل 459 فلسطيني وفلسطينية تحت التعذيب، وذلك بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة في سجون النظام السوري.

وأضافت إنها تعتقد أن الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سجون النظام السوري تجاوز العدد الموثق بكثير.

وتابعت: “وفقا لإحصائيات المجموعة فإن عدد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين المغيبين قسراً في سجون الأمن والمخابرات السورية قد وصل إلى 1169 معتقلاً”.

وأعربت المجموعة عن قلقها من مصير المعتقلين في ظل تكتم النظام السوري على أماكن ومصير المعتقلين.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 550 ألفا، ما زالوا يعيشون في سوريا، 95% منهم يحتاجون لمساعدة طبية.

ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، مقرها لندن، وانطلقت عام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية.

وتتابع المجموعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا وتقوم بتوثيقها، حسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.