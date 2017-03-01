جنرال امريكي: مقاتلات روسية قصفت خطأ قوات تدعمها واشنطن في سوريا

واشنطن ـ أ ف ب ، قصفت مقاتلات روسية قوات تدعمها الولايات المتحدة العديد من القرى الصغيرة شمال سوريا بعد ان اعتقدت خطأ أن قوات تنظيم الدولة الاسلامية تتواجد في تلك المنطقة، بحسب ما اعلن جنرال امريكي بارز الاربعاء.

وصرح الجنرال ستيفن تاونسند للصحافيين أنه في يوم الثلاثاء “قصف عدد من المقاتلات الروسية ومقاتلات النظام (السوري) بعض القرى التي أعتقد أنهم ظنوا أن داعش يسيطر عليها .. ولكن كان على الارض في الحقيقة عدد من عناصر التحالف العربي السوري الذي ندعمه”، مشيرا الى “بعض” الاصابات، مؤكدا ان الكوماندوز الاميركيين كانوا على بعد اقل من خمسة كيلومترات من منطقة القصف الذي توقف عندما اتصل الاميركيون بالروس على خط ساخن خاص.