جنرال امريكي: مقاتلات روسية قصفت خطأ قوات تدعمها واشنطن في سوريا
Mar 01, 2017
واشنطن ـ أ ف ب ، قصفت مقاتلات روسية قوات تدعمها الولايات المتحدة العديد من القرى الصغيرة شمال سوريا بعد ان اعتقدت خطأ أن قوات تنظيم الدولة الاسلامية تتواجد في تلك المنطقة، بحسب ما اعلن جنرال امريكي بارز الاربعاء.
وصرح الجنرال ستيفن تاونسند للصحافيين أنه في يوم الثلاثاء “قصف عدد من المقاتلات الروسية ومقاتلات النظام (السوري) بعض القرى التي أعتقد أنهم ظنوا أن داعش يسيطر عليها .. ولكن كان على الارض في الحقيقة عدد من عناصر التحالف العربي السوري الذي ندعمه”، مشيرا الى “بعض” الاصابات، مؤكدا ان الكوماندوز الاميركيين كانوا على بعد اقل من خمسة كيلومترات من منطقة القصف الذي توقف عندما اتصل الاميركيون بالروس على خط ساخن خاص.
اصبحت سوريا ساحت صراع عالمي الكل يقصف الكل …تهديدات ترام منطقه امنه في الساحل السوري ربما تعني قصف الساحل قريبا ..مصداقيت ترامب في الحكم تدمير سوريا ومصداقيت روسيا انهاك سوريا والمقاوامه هديه لي الصهيونيه حلفاء بوتن التاريخين….حان وقت الصحوه العربيه السوريه …انت يا سوري عربي لا تنسى كل العالم ضدك انهم تجار سياسه لا يهمهم جميعا الى ابادتك