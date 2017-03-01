محكمة فرنسية تؤيد إدانة جان ماري لوبان بـ”إنكار جرائم ضد الإنسانية”

باريس - الأناضول: في ثاني إدانة من نوعها خلال 72 ساعة، صادقت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الأربعاء، على قرار محكمة ابتدائية بتغريم مؤسّس حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسية (يمين متطرف)، جان ماري لوبان (88 عاما)، 30 ألف يورو، لإدانته بـ”إنكار جرائم ضد الإنسانية”.

وقالت محكمة الاستئناف بالعاصمة باريس، في بيان، إنها صادقت على قرار المحكمة الابتدائية، وقررت أيضا أن يدفع لوبان 10 آلاف يورو إلى ثلاث جمعيات تدخلت في القضية.

وتعود أحداث هذه القضية إلى مطلع أبريل/نيسان 2015، حين سأل صحفي فرنسي لوبان عما إذا كان نادما عن وصفه سابقا “غرف الغاز″ (التي استخدمها النازيون لإبادة يهود خلال الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945) بأنها “تفصيل تاريخي”، فأجاب السياسي الفرنسي: “بالطبع لا.. غرف الغاز تفصيل في تاريخ الحرب”.

وأدانت رئيسة حزب الجبهة الوطنية، المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية في أبريل/نيسان المقبل، مارين لوبان، تصريحات والدها، ثم قرر الحزب سحب الرئاسة الفخرية للحزب منه، قبل أن يستعيدها بقرار من المحكمة.

ولم تكن هذه هي القضية الوحيدة للوبان أمام القضاء الفرنسي، فأول أمس الإثنين، أيدت محكمة الاستئناف في مدينة “إيكس أون بروفانس″ (جنوب) حكمًا ابتدائيًا يقضي بدفع لوبان غرامة 5 آلاف يورو؛ بسبب تصريحه عام 2013 بأن “الغجر تفوح منهم رائحة كريهة”.

وقال لوبان أمام المحكمة: “أتسمك بهذه التصريحات؛ لأنني أعتقد في صحتها”.