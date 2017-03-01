محاكمة رئيس تحرير صحيفة إيطالية بتهمة “التحريض” ضد المسلمين

روما - الأناضول: أحالت محكمة إيطالية اليوم الأربعاء، رئيس تحرير صحيفة خاصة إلى المحاكمة بتهمة “التحريض على الكراهية العنصرية” ضد المسلمين، بحسب التلفزيون الحكومي.

وأفاد التلفزيون بأن محكمة البداية في ميلانو (شمال) أحالت “ماوريتسيو بيلبييترو” رئيس تحرير صحيفة “ليبيرو” الإيطالية الخاصة إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة “التحريض على الكراهية العنصرية”، بعدما نشر في الصفحة الأولى من جريدته في وقت سابق مقالاً رئيسياً تحت عنوان “الإسلاميون الأنذال”.

ونشر المقال غداة الهجوم الذي وقع على مسرح باتاكلان في العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ضمن سلسلة هجمات أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً.

وقررت المحكمة استدعاء بيلبييترو (58 عاماً) إلى أول جلسة للاستماع إلى أقواله والتي ستعقد يوم 13 مارس/آذار الجاري.

وتعقيباً على القرار، قال “بيلبييترو” في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، إنه “من الواضح أن هناك من لا يفهم ما أقصده.. إذا اقتحم شخص ما مسرحاً وقتل المئات من الناس العزل كان ذنبهم الرغبة في الاستماع إلى الموسيقى، فأنا أزعم بأن لدي الحق بأن أصفه بما يليق به”.

وتأسست صحيقة “ليبيرو” عام 2000 بمدينة ميلانو، وهي تتبع خطاً تحريرياً يمينياً معادياً للهجرة الأجنبية والمسلمين، حيث توزع 79 ألف نسخة ورقية يوميا، في كافة أنحاء إيطاليا، فضلاً عن نسختها الإلكترونية التي تشهد إقبالاً واسعاً.