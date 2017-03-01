استشهاد فلسطيني بعد طعنه مستوطناً جنوب الضفة الغربية

جنو

القدس – (أ ف ب) : أعلن الجيش الاسرائيلي ان فلسطينيا طعن الاربعاء مستوطنا اسرائيليا وأصابه بجروح، قبل ان يقوم المستوطن باطلاق النار عليه وقتله في مستوطنة تقع جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش ان فلسطينيا مسلحا بسكين تسلل بعد ظهر الاربعاء الى مستوطنة تينه عوماريم ودخل الى منزل حيث هاجم مدنيا واصابه بجروح، قبل ان يقوم الاخير باطلاق النار عليه وقتله.

وأضاف أنه لم تعرف على الفور هوية الفلسطيني، بينما اصيب المستوطن (33 عاما) بجروح طفيفة في اطرافه.