الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة ترفض وضع الارهاب على جدول أعمال مفاوضات جنيف

جنيف – (أ ف ب) - روتيرز : قال رئيس بعثة الهيئة العليا للمفاوضات الى جنيف يحيى قضماني مساء الاربعاء بعد لقاء مع مسؤولين روس ان الهيئة ترفض وضع الارهاب على جدول اعمال المحادثات الجارية برعاية الامم المتحدة.

وقال قضماني لوكالة فرانس برس بعد عودة ممثلين عن الهيئة العليا للمفاوضات من لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في جنيف “نرفض اضافة سلة الارهاب الى السلل المطروحة” من قبل المبعوث الدولي الى سوريا ستافان دي ميستورا.

واضاف “لن نتعامل معها، وان وضعها دي ميستورا في اي وقت لن نتعامل معها او ندخل في النقاش فيها”، مؤكدا “وضع الارهاب على اللائحة مرفوض، مرفوض كليا حتى هذه اللحظة“.

وكان مصدر مقرب من وفد الحكومة السورية ، أكد اليوم الأربعاء أن مفاوضي الحكومة في محادثات السلام بجنيف أجروا محادثات متعمقة وبناءة مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا على مدى اليومين المنصرمين واتفقوا على مناقشة مواضيع تتضمن الإرهاب والقضايا السياسية.

وذكر المصدر أن الوفد تلقى ورقة من دي ميستورا بشأن خططه لإجراء المحادثات وأجرى تعديلات عليها ثم طلب من دي ميستورا أن يعرضها على مفاوضي وفد المعارضة