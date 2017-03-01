﻿تباين البورصات العربية في تعاملات محدودة… وانتعاش سوق قطر

دبي – رويترز: شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أحجام تداول محدودة أمس الأربعاء، مع تحركات متواضعة نسبيا حيث تباينت اتجاهات بورصات المنطقة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة بعدما تراجع 2.2 في المئة في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم خمسة بنوك من الستة المُدرجة مع صعود سهم «البنك التجاري» 2.3 في المئة وكان الرابح الأكبر.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة إلى 4570 نقطة. وصعد سهم «بنك الخليج الأول» 1.8 في المئة، وسهم «بنك أبوظبي الوطني» 1.4 في المئة. ومن المنتظر اندماج البنكين في الأول من أبريل/نيسان.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، وتراجع حجم التداول أكثر من النصف عن الجلسة السابقة. ويتحرك المؤشر في نطاق ضيق جدا منذ بداية الأسبوع. وتراجع سهم «أرابتك» للبناء 1.9 في المئة. وانخفض السهم في سبع جلسات من العشر الأخيرة. وتراجع حجم التداول من مستويات مرتفعة جدا في الأسبوع الماضي.

وقالت مذكرة من شركة «أبوظبي الوطني للأوراق المالية» ان النتائج المالية لعام 2016 بأكمله لشركات الإمارات العربية المتحدة جاءت مخيبة للآمال بشكل عام، وهو ما أضعف الشهية للمخاطرة. لكن الأسواق تدعمت بفعل انخفاض التقييمات مقارنة مع أسواق ناشئة أخرى ومع بورصات المنطقة. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.1 في المئة، في أقل حجم تعاملات منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول. وهيمنت أسهم الفئتين الثانية والثالثة على التحركات في السوق، مع تراجع سهم «كيميائيات الميثانول» 1.3 في المئة. وقفز سهم «صندوق الرياض ريت» العقاري 9.6 في المئة، بعد يومين من الانخفاضات الحادة. وشهد السهم تقلبات حادة في الأيام الماضية وسط خروج ودخول سريعين عليه من متعاملي اليوم الواحد المحليين. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة. وارتفع سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» 2.5 في المئة. وقالت الشركة يوم الإثنين الماضي انها حققت صافي ربح في الربع الأخير من العام الماضي يقترب من مثلي مستواه قبل عام مع ارتفاع إيرادات 2016 بأكمله إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 6967 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 3621 نقطة. غير ان مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 4570 نقطة.

وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 10752 نقطة، بينما انخفض المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 6740 نقطة.

وزاد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5791 نقطة، في حين نزل المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1344 نقطة.

وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 11999 نقطة.