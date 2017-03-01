﻿سفير فرنسا في بوركينا فاسو: الفيلم المصري «هامش في تاريخ الباليه» نقلة نوعية وحدث مهم في تاريخ السينما

القاهرة – «القدس العربي» : أبدى سفير فرنسا في بوركينا فاسو إعجابه الشديد بالفيلم المصري «هامش في تاريخ الباليه» الذي عرض في مهرجان «فيسباكو» ضمن المسابقة الرسمية للدورة الخامسة والعشرين التي تقام حاليا.

وقال السفير، إن الفيلم يعد توثيقا مهما لفترة هامة في التاريخ المصري، وهو يمثل برأيه نقله نوعية في الأفلام الوثائقية وحدثا مهما في تاريخ السينما، مشيرا الي أن الفيلم انتقل بين الدراما والكوميديا والتراجيديا أيضا في سياق متكامل لرصد تاريخ الباليه وتاريخ الأوبرا المصرية التي تعتبر الأهم والوحيدة أيضا في قارة أفريقيا، معربا عن سعادته البالغة بالفيلم وبمشاركته في عدد من المهرجانات.

الفيلم من إخراج هشام عبد الخالق وأشرف علي، تصوير المشاهد في مصر المخرج والمنتج واني يازن، وهو إنتاج فرنسي أمريكي مصري سعودي مشترك عن فكرة سحر الشربيني، وقام الفنان ريمون صقر بوضع الموسيقى التصويرية له.

يذكر أن «هامش في تاريخ الباليه» مدته 158 دقيقة وعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة ولاقى إشادة كبيرة من النقاد والجمهور، ويرصد تاريخ فن الباليه في مصر منذ بديته واهتمام الدولة به في عهد الرئيس عبد الناصر ثم تراجعه بعد ذلك في العهود اللاحقة، الأمر الذي وصل إلى ضرورة حصول راقص أو راقصة الباليه على تصريح من بوليس الآداب قبل السفر، وقد تم تصويره على مدار عام ونصف في مصر وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا ورصد عددا من الصور الأرشيفية والوثائقية، يضم 410 من الصور النادرة لرواد فن الباليه المصري، بالاضافة للمواد الأرشيفية السينمائية التي تم العثور عليها في فرنسا ومصر.