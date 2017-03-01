﻿فرحات لـ«القدس العربي»: الفكرة ولدت بعد ازدياد أعداد اللاجئين يومياً في الشرق الأوسط

رام الله – «القدس العربي»: أطلقت مجموعة من الصحافيين والناشطين العرب المتطوعين موقع «لاجئون منسيونwww.mansiyoun.net» كموقع عربي مختص بتغطية قضايا نازحي/ات ولاجئي/ات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سواء في بلدانهم، وبلدان الجوار التي يتواجدون فيها أو الدول الغربية التي يتنقلون إليها.

ويهدف الموقع، الذي تديره مجموعة من المتطوعين العرب إلى أوسع تغطية لقضايا اللاجئين بما يعكس مختلف نواحي حياتهم من تحديات ونجاحات وإخفاقات وانتهاكات يتعرضون لها، مع الإشارة إلى أن تغطية الموقع مستمدة من إعداد تقارير خاصة ومن خلال رصد ما يصدر في مختلف المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام.

كما يهدف الموقع إلى تدريب مجموعات من الناشطين وطلاب الإعلام المهتمين على إعداد مواد إخبارية من منظور إنساني تستهدف التوعية بمشاكل وتحديات النازحين واللاجئين.

وقالت الصحافية جمانة فرحات وهي احدى رواد هذا الموقع، في تصريحات لـ «القدس العربي» إن «فكرة الموقع ولدت خصوصاً مع تنامي التعاطي مع اللاجئين والنازحين الذين تزداد أعدادهم كل يوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأزمة خصوصاً في الإعلام».

وأشارت إلى أن اللاجئين والنازحين حول العالم، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم اليوم الفئة الأضعف والأكثر تهميشاً وحاجة إلى المساندة بعدما أجبرتهم الحروب على مغادرة منازلهم إلى مناطق أخرى داخل بلدانها أو إلى دول الجوار أو حتى إلى دول بعيدة. وأضافت أن فكرة الموقع بأقسامه المختلفة تهدف بالدرجة الأولى إلى مناصرة قضايا اللاجئين من مختلف جوانبها، وتقديم مقاربات تعالج أوضاعهم بمهنية. وهو ما دفع القائمين على الموقع إلى الإعداد أيضاً لمشروع لتدريب الصحافيين والناشطين على تغطية قضايا اللاجئين من منظور إنساني.

وقال الصحافي اليمني فارس الجلال وهو أحد المتطوعين في الفريق التحريري للموقع، إن الفكرة انطلقت من الحاجة إلى مقاربة واقعية لقضايا النازحين واللاجئين بعدما سادت محاولات لشيطنتهم في مقابل تغييب معاناتهم وإسهاماتهم ونجاحاتهم في البلدان التي يتواجدون فيها. وأشار إلى أن الموقع يستهدف الوصول إلى تغطية تدمج بين مناصرة قضايا النازحين/ات واللاجئين/ات وتعبر عن قضاياهم من منظورهم وبين تقديم تغطية مهنية تغطي مختلف الآراء.

وقال فادي الداهوك وهو صحافي سوري يتولى الإشراف التقني على الموقع، إن اضطرار العديد من النازحين واللاجئين إلى الفرار من أزمات تعاني منها بلدانهم جعلهم عرضة للاستغلال وموضع اتهام وشك في كثير من الأحيان، وساهم في ذلك غياب استراتيجيات وسائل الإعلام في تغطية قضايا اللاجئين والتعامل معها على أنها مجرد قصة من قصص العالم الكثيرة التي تحدث كل يوم، فكان لا بد من إنشاء هذا الموقع ليعبر أكثر عن أحوال هؤلاء ونقل قضاياهم ومعاناتهم بشكل أكثر تعمقاً وتخصصاً، وجعلهم محور الحدث كل يوم.

وتحاول أقسام الموقع تغطية مختلف جوانب حياة اللاجئين، بينما يختص قسم «حريات» برصد القضايا الحقوقية المرتبطة بقضايا النازحين واللاجئين، ويعد قسم «من المخيمات» نافذة على حياتهم في المخيمات المؤقتة أو الدائمة التي يتوزعون عليها. أما قسم «عبور صعب» فيجسد من خلال الشهادات المصاعب التي تواجه النازحين خلال رحلة نزوحهم داخل بلدانهم أو اللاجئين خلال لجوئهم إلى دول أخرى. كما يخصص الموقع قسماً خاصاً لتغطية قضايا النازحين اللاجئين عبر الرسوم البيانية «انفوغراف» معتمداً مبدأ تبسيط الأرقام.