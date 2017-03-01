﻿معارضة في الكونغرس لخطة ترامب بتقليص المساعدات الأمريكية الخارجية وزيادة الإنفاق العسكري

واشنطن ـ «القدس العربي»: اعلن مشرعون في الكونغرس بانهم سيقاومون اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التى تهدف إلى تقليص المساعدات الخارجية اذ قال السناتور ليندسي غراهام بأن الخطة ميتة قبل وصولها إلى «الكابتول هيل».

وتصاعدت ردود الفعل السلبية السريعة من المشرعين على خطة ترامب التى تتضمن تخفيضات تصل إلى نسبة 37 في المئة من ميزانية وزارة الخارجية وقالوا في بيانات منفصلة ان التخفيضات مضللة وخطيرة في حين اضاف غراهام، رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ التى تشرف على وزارة الخارجية، ان التحول إلى ميزانية هزيلة من شأنه تعريض اولئك الذين يعملون في وزارة الخارجية في الخارج إلى خطر مشيرا إلى ان الكونغرش لن يوافق عليها. وقال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي انه من المحتمل عدم تمرير اقتراحات ترامب بخفض ميزانية وزارة الخارجية.

ويدرس البيت الأبيض حاليا خطة للميزانية من المفترض اصدارها في يوم 16 اذار/مارس، وهي تتضمن الأرقام النهائية للانفاق في الوكالات الحكومية، ووفقا للعديد من المسؤولين في الادارة الأمريكية فان الخطة تتضمن زيادة تصل إلى 54 بليون دولار في ميزانية الدفاع وتخفيضات موازية في ميزانية البرامج غير الدفاعية.

وتتضمن الخطة تخفيضات هائلة تصل إلى 24 في المئة من ميزانية وكالة حماية البيئة، وهي خطة لاقت الكثير من الترحيب من قادة الحزب الجمهوري إلى جانب تخفيضات تصل إلى 37 في المئة من ميزانية وزارة الخارجية.

وقال ترامب ان الحكومة الاتحادية يجب ان تتعلم شد الاحزمة وبذل المزيد من الجهد بموارد اقل، ووصف ترامب الزيادة في اموال الدفاع كعلامة على عزيمة وامن وقوة أمريكا في حين قلل من اهمية فوائد المساعدات الخارجية، وقال مسؤول كبير في الادارة ان العالم يجب ان يتوقع تخفيضات في بعض البرامج الكريمة التى مولتها الولايات المتحدة.

وأبدى مشرعون من كلا الحزبين مخاوف من ان التخفيضات الحادة في ميزانية وزارة الخارجية قد تؤدى إلى نتائج مميتة بالنسبة إلى الدبلوماسيين الأمريكيين وضباط الخدمة الخارجية، واستشهد هولاء بكلمة شهيرة لوزير الدفاع الأمريكي الاسبق جيمس ماتيس عندما قال امام مجلس النواب في عام 2013 بأن تخفيض ميزانية وزارة الخارجية يعنى الحاجة إلى شراء المزيد من الذخيرة.

وقال النائب تشارلي دنت، وهو عضو في اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب ان تطوير وزارة الخارجية ودعمها يعنى بأن الحاجة ستقل لشراء الرصاص، في حين اكد النائب الجمهوري توم كول ان تخفيضات وزارة الخارجية ستاتى بنتائج عكسية مشيرا إلى ان جزءا كبيرا من اموال وزارة الخارجية يذهب إلى تشغيل وحماية السفارات الأمريكية، واوضح كول ان المساعدات الخارجية دعمت العمليات العسكرية في الشرق الاوسط من خلال علاقات افضل مع الحافاء الاقليميين كما فند فكرة ان المساعدات الخارجية هي اعمال خيرية، وقال بأنها تعمل لمصلحة الولايات المتحدة.

واعرب مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم ازاء خفض تمويل وزارة الخارجية من اجل زيادة الإنفاق العسكري حيث قال السناتور جاك ريد، زعيم الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، ان رؤية ترامب قصيرة النظر ونتائجها باهظة.