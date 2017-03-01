﻿حملة حكومية عراقية لجمع الأسلحة الثقيلة من المواطنين

بغداد ـ «القدس العربي»: بهدف مواجهة مشكلة انتشار السلاح في الشارع العراقي، شنت الأجهزة الأمنية حملة لجمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة غير المرخصة الموجودة لدى المواطنين في العديد من المحافظات.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية لـ«القدس العربي» أن «مجلس الأمن الوطني وجه مؤخراً، وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية للقيام بحملة لجمع كل أنواع الأسلحة غير المرخصة المنتشرة في بيوت المواطنين، من خلال تنظيم حملات تفتيش على السلاح في المناطق السكنية كافة، وذلك للحد من تفاقم مشكلة استخدام الأسلحة في الجرائم والمشاكل العشائرية والخلافات الشخصية وغيرها».

وقد دعت شرطة محافظة النجف جنوب بغداد، جميع المواطنين في المحافظة، إلى تسليم ما بحوزتهم من أسلحة خلال عشرة أيام، محذرة من أن عدم الالتزام يعرض من لديه أسلحة للمساءلة القانونية.

وقال مديرية شرطة النجف، في بيان: «تنفيذا للأمر الديواني وبناء على ما أقره مجلس الأمن الوطني العراقي واستنادا إلى أحكام المادة 78 من الدستور العراقي ولغرض تحقيق الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي تقرر تسليم جميع الأسلحة التي بحوزة المواطنين في المحافظة خلال مدة أقصاها 10 أيام».

ودعا البيان «جميع المواطنين من أبناء المحافظة تسليمها في مقار الشرطة، خلال المدة المحددة وبخلاف ذلك يتحمل المواطن الممتنع الإجراءات القانونية كافة استنادا إلى أحكام القانون العراقي».

وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية ستبدأ بعمليات تفتيش واسعة ضمن الرقعة الجغرافية بعد انتهاء مدة العشرة أيام».

وحدد البيان الأسلحة المشمولة بالتسليم وهي (الهاون / المدفع / أحادية / القاذفة / الرشاشة الرباعية / الرشاشة المتوسطة / الرمانات اليدوية / أسلحة كاتمة).

كذلك دعت قيادة عمليات محافظة بابل، المواطنين إلى تسليم الأسلحة التي بحوزتهم إلى أقرب مركز شرطة، خلال مدة أقصاها سبعة أيام.

وقالت القيادة، في بيانها، إن «على جميع المواطنين الإسراع بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي بحوزتهم إلى أقرب مركز شرطة ضمن الرقعة الجغرافية لمنازلهم».

وأضافت أن «الدعوة تأتي تنفيذا لأمر ديوان رئاسة الوزراء رقم (78) والذي يلزم الأجهزة الأمنية والعسكرية بوضع وتنفيذ خطة أمنية خاصة بحملات التفتيش ومصادرة الأسلحة المشمولة بهذا القرار حال انتهاء المدة المحددة».

وأوضحت أن «الأجهزة الأمنية ستشرع بحملتها الأمنية الخاصة بتنفيذ هذا القرار حال انتهاء المدة المحددة»، مبينة أن «الأسلحة المشمولة بهذا القرار هي قاذفات الصواريخ بمختلف أنواعها وعتادها ومدافع الهاون بمختلف العيارات والرمانات اليدوية».

وأشار البيان إلى «شمول الجميع بتنفيذ هذه الإجراءات من دون أي استثناءات في إطار توجه الدولة بحصر السلاح في إطاره القانوني وعدم السماح بامتلاك أي قطعة منه خارج القوانين المعمول بها لفرض الأمن والاستقرار في عموم العراق».

وذكر مصدر في محافظة البصرة لـ«القدس العربي»، أن المحافظة تشهد تدهورا أمنيا نتيجة استفحال ظاهرة جرائم السطو المسلح والاغتيالات، إضافة إلى انتشار استخدام السلاح بأنواعه في الخلافات العشائرية الكثيرة ضمن المحافظة.

وقال المهندس مجيد حميد، الذي يعمل في ميناء البصرة لـ«القدس العربي»، إن «أعمال العنف تصاعدت وبشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب انتشار استخدام السلاح من قبل العصابات والميليشيات والعشائر، الذي حوّل أجواء المدينة من الهدوء والاستقرار الذي كانت عليه إلى حالة انعدام الاستقرار».

وتابع أن «عجز الأجهزة الأمنية عن السيطرة على المدينة، حدا بنواب المحافظة وشيوخها إلى الاتصال برئيس الحكومة حيدر العبادي وطلب تدخله لإنهاء التدهور الأمني في المحافظة. وقد استجاب وأرسل قوة خاصة من بغداد لضبط الوضع الأمني، ولكن التدهور استمر بسبب وجود عصابات وميليشيات ومافيات لتهريب السلاح من إيران وغيرها».

وحسب حميد، فإن «أبسط نزاع عشائري يجعل العشائر تستخدم كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ويسقط جراءها الكثير من الضحايا المدنيين دون مبرر معقول، وقد شجعهم كثرة توفر السلاح على الاحتكام إليه لحل المشاكل بدل الحوار والتفاهم».

ووفق مراقبين، فإن عملية جمع الأسلحة الموجودة لدى المواطنين، عملية معقدة تتطلب جهدا وطنيا يشارك فيه الجميع وبضمنها القوى السياسية والعشائرية، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في الظروف الحالية لازدهار تجارة الأسلحة من قبل مافيات، وضعف أداء الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، ما دفعهم للتسلح لحماية أنفسهم.