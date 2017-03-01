﻿مفتي القدس يعتبر الأقصى مسجدا خالصا للمسلمين… والكشف عن أكثر من مئة عملية حفر لسلطات الاحتلال في المدينة

رام الله ـ «القدس العربي»: قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، إن الأقصى مسجد إسلامي خالص للمسلمين وليس كما تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنه مكان مقدس لليهود.

وتحدث المفتي في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي في مدينة رام الله كيف أن المسجد الأقصى يتعرض لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ما يشكل اعتداء على قدسية وحرمة المكان، وحق المسلمين في هذا المسجد.

وتطرق إلى تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لمنع رفع الأذان في القدس قائلاً إن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام وهو مرتبط بعقيدة المسلمين وعبادتهم، ونرفض أية محاولات لسن أي قانون يمس بهذه الشعيرة وبهذه العبادة. من جهته تحدث الرويضي عن الحفريات التي تنفذها سلطات الاحتلال أسفل منطقة وادي حلوة، التي أدت إلى انهيار صف دراسي في وكالة الغوث في المنطقة، وأحدثت تشققات في منازل الفلسطينيين. وأكد أن الاحتلال بدأ بالحفريات منذ عام 1967 في محاولة للبحث عما يؤكد ادعاءاته حول وجود الهيكل المزعوم، الذي لا يوجد ما يشير إلى وجوده بحسب التقارير التي صدرت عن علماء آثار وظفهم الاحتلال لذلك.

واعتبر أن الفلسطينيين المقدسيين نجحوا في إفشال محاولات الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، رغم حملة الاعتقالات والمضايقات التي تعرضوا لها. وأكد أن هناك تحركا لدعم موقف القيادة الفلسطينية، وهناك متابعة نقوم بها مع الهيئة الإسلامية العليا بخصوص الخطر المحدق بالمسجد الأقصى. وشدد على ضرورة توسيع نطاق زيارة المسجد الأقصى وحماية المقدسات.

وكان حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قد سبقهم في الحديث عن عمليات الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، مؤكداً أنها تهدف لتغيير الطابع العربي الإسلامي المسيحي للمدينة المقدسة إلى طابع يهودي. وأوضح أن عمليات الحفر والهدم في المدينة المقدسة وحول وتحت الأقصى ما هي إلا خطة مبرمجة هدفها زحزحة أساسات المسجد وتغيير الطابع العربي الإسلامي المسيحي للمدينة المقدسة، وإنشاء طابع يهودي لها، مؤكداً فشل حكومة الاحتلال في تحقيق أهدافها رغم سباقها مع الزمن لحقيق هذا الهدف.

لكنه حذر من محاولات حكومة الاحتلال الساعية إلى تدمير المسجد الأقصى عبر حفرياتها المتواصلة، لبناء هيكلها المزعوم، وأعلن وجود 28 نفقا تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس لربط المستوطنات ببعضها. وأضاف «هناك 104 عمليات حفر تجري حاليا في مدينة القدس، اربع منها تحت المسجد الأقصى وحوله وخمس في بلدة سلوان وخمس أخرى في البلدة القديمة، وثمان في مواقع متفرقة.