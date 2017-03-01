﻿لجنة تحقيق في أحداث واسط و«التحالف الوطني» يصفها بـ«غير المسؤولة»

بغداد ـ «القدس العربي»: قال التحالف الوطني في العراق، أمس الأربعاء، إن الاحداث التي رافقت زيارة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى واسط يوم أول أمس، لا تصب بالمصلحة العامة، معتبراً أنها «غير المسؤولة».

وأبدى التحالف في بيان أسفه بخصوص أحداث واسط، مشيراً إلى أن «مثل هذه الأمور تعرقل أي تطور أو قرار إيجابي يخدم المحافظة وأهلها».

ودعا إلى تكرار اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات الأخرى بغية تذليل العقبات التي تواجهها تلك المحافظات وحل الملفات العالقة.

وشكلت وزارة الداخلية، لجنة للتحقيق أحداث واسط، برئاسة اللواء فيصل العبادي، موجهة بتقديم من تثبت إدانتهم إلى القضاء.

وكان عشرات الطلبة في جامعة واسط جنوب العراق، تظاهروا أول أمس ضد زيارة العبادي، وألقوا الحجارة على موكبه، فيما ردت الشرطة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين.

ودعا العبادي، عقب ذلك إلى إبعاد الجامعات عن الصراعات السياسية وعدم توريط الطلبة بالخلافات.

ونقل بيان لمكتب العبادي، قوله: «إننا نسير في الاتجاه الصحيح والعراق يتقدم من حالة التشرذم إلى مرحلة التوحد، إذ أن هدفنا هو توحيد البلد وتقليل الخلافات لأن الخلافات هي من أتت بداعش وهذه الخلافات يريدون نقلها للجامعات».

وأضاف: «من لديه مشكلة مع رئيس الوزراء فلتكن مع رئيس الوزراء دون أن تؤثر على أمن البلد وسير المعركة».

وسارع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تقديم اعتذاره للعبادي على خلفية التظاهرة.

وذكر في بيان لمكتبه، «اياً كان الفاعل والمحرض واياً كانت انتماءاته فهذا العمل سواء من داخل الحرم أم من خارجه، وبهذه الصورة عمل مستهجن ومرفوض ويسبب الأذى لمشروع الإصلاح، ولا أستبعد أنه عمل مندسين ممن يريدون الإساءة للمشروع».

وتابع: «نحن طلاب هيبة للدولة والتعدي على رئيس الوزراء (حصراً) فيه استنقاص من الدولة وخصوصاً إنه مستثنى من الفساد إلى يومنا هذا، ولذا أقدم اعتذاري له حصراً نيابة عمن فعل سواء كان منتما لي أم مندسا من اتباع (القائد الضرورة) أم غيره»، في إشارة إلى اتباع خصمه اللدود نوري المالكي.

ودعا إلى «طرد الفاعلين أو محاسبتهم من جامعة واسط ومن قبل العمادة، موجها باستثناء الكوت من الاحتجاجات السلمية كافة إلى اشعار آخر».

وشدد على أن «أي مظاهرة أو احتجاج خارج نطاق اللجنة المشرفة (اللجنة التنسيقية) فهي لا تمثلنا بل قد تكون معادية لنا فأرجو عدم إغفال ذلك».

بدوره، أعلن النائب كاظم الصيادي من كتلة «القانون» التي يرأسها المالكي، إصابة 120 متظاهرا من أبناء واسط، بحالات اختناق خلال التظاهرات التي حصلت في المحافظة تزامنا مع زيارة العبادي إليها.

وقال: «ستتم مطالبة مجلس المحافظة بفتح تحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة بهذا الحادث».

ويذكر أن محافظات الجنوب كانت شهدت تظاهرات احتجاجية حاشدة ضد زيارة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي إليها، مؤخرا، لاتهامه بالمسؤولية عن تدهور أوضاع العراق، وخاصة الاقتصادية والمعيشية السيئة.