﻿الفصائل تشيد بالمقاومة وتتخذ تقرير مراقب إسرائيل دليلا على انتصارها وجيش الاحتلال يتفادى مواجهة جديدة عقب تهديدات القسام

غزة ـ «القدس العربي»: لا يزال تقرير مراقب إسرائيل حول الحرب الأخيرة على غزة، الذي أظهر إخفاقات جيش الاحتلال الاسرائيلي والحكومة، يتصدر المشهد على ساحتي قطاع غزة وإسرائيل، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، التي توعد خلالها بالرد على أي غارات جوية ضد القطاع، وترافقت مع تراجع إسرائيل عن إعلان سقوط صواريخ جديدة على النقب، ما أظهر الخشية من اندلاع مواجهة جديدة، حيث كان الجيش يتخذ الصواريخ مبررا لقصف غزة.

وفي الوقت الذي كانت تطلب فيه المعارضة الإسرائيلية، وذلك عقب الكشف عن فحوى تقرير مراقب الدولة حول الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المثول أمام الكنيست خلال النقاش المقرر إجراؤه حول التقرير، كانت المقاومة الفلسطينية في غزة تتوعد إسرائيل بالرد على أي حرب مقبلة، بقوة أعنف من تلك التي استخدمتها في الحرب الأخيرة.

وقدمت المعارضة طلبا مذيلا بتوقيع أربعين نائبا، إلى رئيس الكنيست وفقا للأنظمة المعمول بها لمثول نتنياهو.

وفي آخر تطورات تقرير مراقب الدولة على الصعيد الداخلي في إسرائيل، دعا نائبان من «المعسكر الصهيوني» لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أعقاب نشر تقرير المراقب حول العملية العسكرية في قطاع غزة.

كما دعا رئيس المعارضة ورئيس «المعسكر الصهيوني» تسحاق هيرتسوغ، رئيس الوزراء إلى الاستقالة، وقال إن التقرير «كشف عن أوجه تقصير نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر في أداء مهامهم، حيث أخفقوا في إدراك التهديدات وتحديد الاستراتيجية وتجهيز جنود الجيش والمواطنين ولا سيما سكان الجنوب».

ورأى هرتسوغ أن مضمون التقرير يجب أن يثير الهلع والقلق لدى مواطني إسرائيل.

وكان مراقب الدولة في إسرائيل نشر الثلاثاء، تقريره الخاص حول الحرب على غزة، الذي جاء في 200 صفحة، وتوضح مجريات ما حدث خلال الحرب، بخلاف الصفحات السرية التي جرى إخفاؤها وعدم نشرها.

وشمل التقرير إظهار الكثير من الإخفاقات للجيش ورئيس الحكومة، وكذلك وزير الجيش. وأكد التقرير أنه كان بالإمكان منع الحرب قبل وقوعها عبر قيام إسرائيل بخطوات سياسية وإنسانية تجاه القطاع، حسب ما نقل عن وزير الجيش السابق موشي يعلون.

كما أظهر التقرير أن الجيش لم يكن لديه خطة لمواجهة أنفاق المقاومة في غزة، وأنه لم يكن أيضا يعلم بعددها الحقيقي، وأن نتنياهو أخفى الكثير من المعلومات عن أعضاء المجلس الوزاري المصغر حول الحرب.

ودفعت انتقادات المعارضة الشديدة لأركان الحكومة، نتنياهو الى القول إن تهديد الأنفاق تم طرحه وتداوله بالتفاصيل أمام المجلس الوزاري المصغر في ثلاث عشرة جلسة.

وكانت إسرائيل شنت حربا على غزة صيف عام 2014، دامت 51 يوما، قامت خلالها بشن أعنف الهجمات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، وتدمير عشرات آلاف المنازل. وتمكنت المقاومة في تلك الحرب من ضرب المدن الإسرائيلية بالصواريخ، وإرسال فرق مدربة عبر الأنفاق لشن هجمات خلف الحدود، ما أوقع 74 قتيلا في الجيش الإسرائيلي.

وفي غزة أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته «أثبتا للجميع أنه يمكن هزيمة الاحتلال، بالرغم من الترويج طوال السنوات الماضية بأنه جيش لا يقهر». وأشار إلى أن المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاضا «ملحمة حقيقية» في التصدي للعدوان، مضيفا «القسام ومعها قوى المقاومة، كانت قادرة وما زالت على تحقيق الانجازات، وصولا للانتصار الكامل على الاحتلال الإسرائيلي.» وجدد تأكيده على أن المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة «هي الخيار القادر على حماية شعبنا واسترداد حقوقه من الاحتلال الإسرائيلي».من جهته أكد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل يعد «إقرارا بفشل العدوان والحرب الأخيرة على قطاع غزة». وأشار شهاب في تصريح الى أن المقاومة الفلسطينية تأخذ بالحسبان الصراع الداخلي، ومحاولات توظيف التصعيد والعدوان على الشعب الفلسطيني لـ «خدمة الصراع بين الأحزاب الصهيونية»، مشيرا إلى أن المقاومة «تتأهب وتستعد لمواجهة أي عدوان». وأكد على أن المقاومة «قادرة على مفاجأة العدو والتصدي لأي عدوان وإفشاله». وحذر في الوقت ذاته إسرائيل من أي محاولة لـ «تصعيد العدوان على شعبنا وأرضنا»، وقال «النتائج ستكون أكثر فشلاً وهزيمة للعدو».

وجاءت التصريحات حول الاستعدادات التي تجريها المقاومة لأي حرب، بعد أن تراجعت إسرائيل عن إعلانها عن سقوط صواريخ جديدة على إحدى مناطق النقب الغربي، وهي هجمات ترد عليها بقصف عنيف لقطاع غزة، يستهدف مواقع المقاومة، على غرار ما قامت به يوم الإثنين الماضي، وأعلن الجيش أن دوي صفارات الإنذار كان خطأ.

وجاء التراجع الإسرائيلي بعد تهديدات أطلقها أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، توعد خلالها بالرد على أي غارات إسرائيلية ضد القطاع، وهو أمر لو تم كان سينهي بشكل كامل اتفاق التهدئة القائم حاليا بين الطرفين، ويعيد التوتر وربما يشعل مواجهة كبيرة.

وقال أبو عبيدة لقناة «الأقصى» التابعة لحماس إن أي عدوان مقبل على غرار ما حصل الإثنين على قطاع غزة سيكون للمقاومة وعلى رأسها القسام كلمة فيه، وأضاف مهددا «على ما يبدو فإن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة والسكوت أحيانا يفسره العدو بضعف».

وربط الكثير من المراقبين لتطورات الأوضاع، تراجع إسرائيل عن إعلان سقوط الصواريخ، مع تهديدات الناطق باسم حماس، وذلك خشية من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، ستدخل بالدرجة الأولى نتنياهو وحكومته في مأزق خطير، خاصة بعد كشف إخفاقاته وجيشه في الحرب الأخيرة، حسب تقرير مراقب الدولة.