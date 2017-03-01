﻿المشنوق ينفي اشتراط الحريري لقبول النسبية عودته إلى رئاسة الحكومة اللبنانية… وبري يرفع 3 لاءات: للتمديد والستين والفراغ

بيروت ـ «القدس العربي»: 3 لاءات أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري امس حول المسار الانتخابي «لا للتمديد، لا للستين، ولا للفراغ»، وأكد امام النواب الذين التقاهم في لقاء الاربعاء «أن المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد في أسرع وقت قبل الدخول في المحظور مع بداية نيسان/أبريل المقبل»، مجدداً القول «إن على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته إلى المجلس، مع الإشارة إلى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع». ورأى «أن المصلحة الوطنية تقتضي الوصول إلى قانون انتخاب يعتمد النسبية لأنه بمثل هذا القانون نتجاوز الطائفية ونحافظ على الطوائف».

وأبلغ بري النواب أنه سمع من رئيس الحكومة سعد الحريري في لقاء خاص قبل ايام أنه لا يمانع من اعتماد النسبية لكنه لم يسمع أي مقايضة كاشتراط عودته إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية.

وكانت صحيفة «الاخبار» القريبة من حزب الله تحدثت عن ان الرئيس سعد الحريري «عقد صفقة» مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«حزب الله» تقوم على «المقايضة» بين قبوله اعتماد النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة مقابل «التعهّد» المُسبق بإبقائه في السراي الحكومي طيلة العهد.

ونفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المعلومات التي تتحدّث عن مقايضة الرئيس الحريري قانون النسبية الكاملة بضمانات لرئاسة الحكومة ، وقال «هذا الكلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي، ولا احد يضمن احداً في هذا البلد والجميع يعلم ذلك. وان وجود الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة هو حق له بسبب حجم تمثيله ولانه لم يستطع احد تجاوزه في السابق ولن يستطيع ذلك لاحقاً. هذا كلام فيه من المبالغات ولا علاقة له بالوقائع وهذه كمبادلة «الحديد بقضامة» على حد قول المثل الشعبي». واضاف «هذا الكلام غير جدي ولا يستأهل ان تسأل عنه او ان نجاوب عليه».

وأبدى المشنوق عدم تفاؤله بالمفاوضات حول التوصل لقانون انتخاب جديد بقوله «انا لست مشاركاً في المفاوضات ولا اتابعها ولست مقتنعاً بوصولها إلى نتائج، اي انني لست مقتنعاً انهم سيتوصلون إلى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية في 21 ايار، ان شاء الله يتفقون ونحن في وزارة الداخلية جاهزون للقيام بواجباتنا ولكي نجري انتخابات وفق معايير شفافة وجدية».

وسئل إن كان سيكون هناك تأجيل تقني؟ فأجاب: «حسب الوقت اولاً، اذا أقر القانون في ايار لا يمكن اجراء الانتخابات في 21 أيار/مايو. وثانياً حسب طبيعة القانون، هل هي سهلة وبسيطة ويمكن ايجاد آلية يتدرب عليها الموظفون والقضاة ورؤساء الاقلام بسرعة ويعتاد عليها المواطنون. لقد تبين لي من خلال تجربة الانتخابات البلدية ان هناك ثغرات رئيسية في الاقلام والفرز وقد عولجت بجهد استثنائي من كل الناس. نحن نحتاج إلى وقت ولدينا عروض دولية وحماس دولي للمساعدة على اقامة دورات تدريبية. ولكن السؤال يبقى على اساس اي قانون؟ عندما يقر القانون تحدد آليات العمل ومتابعته».

واذا كانت ستجري الانتخابات وفقاً لقانون الستين في حال لم يقر قانون جديد قال «القرار اصبح الآن في مجلس النواب وبيد الحكومة، واذا ارادت الحكومة اقراره تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية من اجل دعوة الهيئات الناخبة، ولا يزال لديه المتسع من الوقت قانوناً، لان ولاية المجلس تنتهي في 20 حزيران، بصرف النظر عن معرفة الجميع انه في شهر رمضان لا يمكن اجراء الانتخابات. اما الامر الثاني فان الموضوع يحتاج إلى اقرار الهيئة المشرفة على الانتخابات واقرار مرسوم الاعتمادات الذي على اساسه تتم كل المصاريف والحاجات».

وعن اسباب عدم تفاؤله من التوصل إلى قانون انتخاب جديد قال: «ان عدم تفاؤلي ليس من اليوم بل هو منذ اللحظة الاولى لاني اعتقد ان هناك تعقيدات سياسية كبيرة في البلد، وهناك رغبات كثيرة عند عدد من الفرقاء السياسيين لا تساعد على اقرار قانون جديد للانتخاب على الاقل في السرعة المطلوبة».

وعن امكانية طرح مجمل مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب قال: «لقد اجاب الرئيس بري عن هذا الموضوع وكان على حق. ذلك ان طرح مشاريع القوانين في مجلس النواب سيظهر كل البشاعات الموجودة عند الجميع، وسيقال كلام كبير جداً في المجلس سيكون له طابع طائفي ومذهبي ومناطقي وثأري وفيه درجة من الحقد عند الجميع، وبذلك سندخل البلد في ازمة سياسية هو ليس بحاجة اليها. وما يستطيعون التوصل اليه في الغرف المغلقة من السهل تسويقه داخل المجلس، لان الموجودين والمشاركين في هذه الغرف يمثلون كل الكتل السياسية الكبرى وبالتالي لسنا بحاجة لطرح الامور بصوت عال وقاس ببشاعة على شاشات التلفزيون».